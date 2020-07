"Uigurs doent have a face in the west, this is why no one cared"

Nou, de moslims wereldwijd geven er blijkbaar ook geen moer om en als t om menselijke waardigheid gaat is dus het 'oh zo vreselijk rascistische' (aldus de islam-backed VN) westen nodig, maar dan weer juist omdat het westen niet islamtisch, noch communistisch (op wat BLM zwarten na) is.