Een of andere Deense koningin is opgehoepeld - boeien ook, we volgen Marc van der Linden alleen nog om zijn strapatsen - en NU ZIJN ER ALLEEN NOG MAAR KONINGEN. We weten het nog goed, Aletta Jacobs die naar de universiteit ging, en toen kregen we Wilhelmina, die stond nog op muntjes, en tegenwoordig laten vrijgevochten vrouwen zich inpakken met een doek en neermeppen door hun man omdat het moet en mag van Allah, dat is ook helemaal vrouwenpower. Maar het was allemaal voor niks. Al die arme meisjes die koningin willen worden. Anna en Elsa zijn FAKE! We hebben Wimpie, België heeft die klungel, The Queen is Dead, en dan hebben we nog Marokko, Spanje, Jordanië, Zweden, enzovoorts: allemaal heren. Het is tijd voor AMALIA.