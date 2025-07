Altijd leuk als oude bekenden van GeenStijl weer eens in het nieuws zijn. Zo hebben wij ons dertien jaar geleden kostelijk vermaakt om de Wassenaarse seksrel (ingewikkeld verhaal, iets met een apparaat van 23cm en 151.000 euro belastinggeld), waarin ook een rol was weggelegd voor Ben Paulides, die ervan werd verdacht dat hij de hele affaire uit zijn (al dan niet 23cm dikke) duim had gezogen. En het gaat dus nog steeds GOED met Ben Paulides. Hij zit met zijn partij Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) niet alleen in de raad, maar zelfs in de coalitie! En u weet, dan kun je in Wassenaar met veel wegkomen. Bijvoorbeeld met het feit dat hij zijn destijds al zwaar demente vrouw in 2018 aanstelde als commissielid in de raad (beelden waarop te horen is dat ze niet eens in staat was zonder hulp 'dat verklaar en beloof ik' te zeggen hieronder). En dat was nog niet alles: "Toen ze in een verzorgingstehuis zat, weigerde Paulides haar huis aan de Wassenaarse Prinsenlaan te verlaten. Toen hij dat uiteindelijk op last van de rechter deed, bleken er allerlei waardevolle spullen zoals auto’s, kunst en sieraden te zijn verdwenen. Ook had hij geld voor de verhuur van haar huis in Spanje in eigen zak gestoken." Volkomen geschifte rollercoaster hierrrr na te lezen bij Follow The Money (FTM). DLW. FTM. WTF.