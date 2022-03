Goooeeeedemorgen op dag 34 in het gekkenhuis en laten we eens beginnen met het 'positieve' nieuws: volgens Jiskefit-smurf Dmitry Peskov gaan er géén nucleaire wapens gebruikt worden. "No one is thinking about using… even about the idea of using nuclear weapons." Dat komt natuurlijk met een zwik mitsen en maren over 'het voortbestaan van Rusland'. Wel is er volgens de Kremlin-Goebbels inmiddels sprake van 'een totale oorlog' en dat is allemaal de Schuld van het Westen: "Western European countries, the United States, Canada, Australia, they are actually leading war against us in trade, in economy, in seizing our properties, in seizing our funds, in blocking our financial relations." Met conventionele wapens is zijn land in ieder geval keihard aan het zuigen: Oekraïners gaan her en der in de tegenaanval en hebben Irpin heroverd, Russische aanvallen in Luhansk en Donetsk zijn afgeslagen en Russische opmars is er eigenlijk alleen in het totaal verwoeste Marioepol in het zuiden, al staat de beer ook daar even stil. Omdat de Russen zo ontiegelijk ruk zijn moeten de Wagner-knakkers het maar weer gaan oplossen: volgens de inlichtingendiensten van de Britten komen er mogelijk meer dan 1.000 huurlingen naar Oekraïne. Verder vandaag: een nieuwe ronde vredesbesprekingen in Turkije! Niet dat die besprekingen voor de Russen reden zijn om alvast te minderen met de hel uit de lucht: veel berichten dat het vannacht redelijk losging in de buitenwijken van Kiev. Enfin, nu maar hopen dat er tijdens de onderhandelingen niemand met zijn hoofd in de giftige soep valt... Later meer want LIVEBLOG!

UPDATE 8.20 - Een Oekraïens pantservoertuig wordt begroet door burgers van het 'bevrijde' Irpin

Maar ja

USAF says hi (met transponder, dat doen ze normaal natuurlijk niet)

Heliknakkers boven Sumy