Die knettergekke Medvedev, als hij exemplarisch is voor het oorlogszuchtige sfeertje in de Russische top, is de conclusie dat ze nog veel gestoorder, gevaarlijker en van het padje zijn dan we eerst dachten. Het slachtofferdenken en de externalisering van alle interne problemen doo0r de projectie op het westen, maakt de geesten rijp, als ze dat al niet zijn, voor veel grotere militaire avonturen tegen het westen.

Al het slechte in de wereld is aangestuurd door de VS, vindt Medvedev, wat de totale ontkenning is van een onwelkom feit in het Russische denken, dat staten en landen geheel zelfstandig en vrij hun koers kunnen en willen bepalen, los van een grootmacht of boze buurman.

Toevallig valt dat ook precies samen met het Russische denken over haar buurstaten, het is feitelijk de spiegeling van hun eigen doctrine, want volgens de Russen is Oekraine een speelbal van de VS, zonder eigen wil van het volk. Zo zien de Russen dat dan ook graag, dat zij zelf de zaken bepalen in de buurlanden.

Steeds wordt gesproken over "existentiele bedreigingen" van moedertje Rusland. Als je het Russische nieuws van de afgelopen 8 jaar moet geloven, staan de VS op het punt Rusland binnen te vallen, en hoewel wij hier allemaal maar hopen dat dit slechts propaganda is met als doel het onder de duim houden van gevoelens van ongenoegen in Rusland zelf, moeten we rekening houden met de mogelijkheid dat ze dit ECHT denken. Ofwel, dat de Russische top, die in theorie beter zou moeten weten, zelf ook gelooft in al deze conspiracy lulkoek over het westen.

En dan wordt het gevaarlijk.

Edoch, de doelen worden naar beneden bijgesteld, dus mogelijk zijn er nog rationeel denkende generaals over in Rusland, die inzien dat deze race niet gewonnen wordt en dat er dus bijgedraaid moet worden naar een "eervolle" exit. Onderschat niet de noodzaak voor het coherent houden van het verhaal voor het Russische thuispubliek dat nog steeds verteld wordt dat het een beperkte operatie is, met beperkte doelen. Nu nog kan dat verhaal overeind blijven als Rusland terugtrekt na de Donbass veilig te stellen. Gaat het groter worden, dan moet er een nieuw verhaal komen en dat trekt weer en wissel op de goedgelovigheid van het Russische publiek.