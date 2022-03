Ik hoor in dit interview met Scott Ritter een aantal interessante noties:

- Het Oekraïense leger wordt al 7 jaren getraind door de NAVO getraind ‘up to NATO standards’

- In feite is Oekraïne hiermee een NAVO-land waarmee voor Poetin een rode lijn is gepasseerd;

- De NAVO is in paniek omdat ze deze grootschalige invasie niet hadden verwacht en omdat Rusland behalve de nucleaire optie ook hypersonische raketten heeft die niet kunnen worden onderschept;

- Die raketten kunnen worden afgeschoten op steden in West-Europa in geval de NAVO tot ‘ingrijpen’ zou besluiten;

- VS wil zich eigenlijk concentreren op Azië en heeft eigenlijk geen zin in dit Oekraïne-probleem. Een probleem waar de VS zelf flink aan heeft bijgedragen. De VS is dus in zijn eigen val getrapt;

-In de ‘Biden administration’ zitten allemaal ideologen d.w.z. wereldvreemde academici die niets over Rusland weten maar wel proefschriften hebben geschreven waarin staat dat Poetin slecht is;

-William J. Burns, de directeur van de CIA (en voormalig ambassadeur in Rusland), is een belangrijke voice of reason met relevante Rusland kennis.

Bron: www.youtube.com/watch?v=OSkpIq3T-Zc