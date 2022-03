Je kan de tv niet aanzetten en je kan geen krant openslaan zonder een of ander larmoyant lulverhaal van een van de Sauers te moeten aanschouwen. Die oorlog is immers wel heel erg voor die Oekraïeners, maar laten we toch vooral niet vergeten dat de leden van de familie Sauer (multimultimultimiljonair) de échte slachtoffers zijn. AD, Radio 1, Humberto, Parool, NOS, WNL, Volkskrant, Telegraaf en toen zijn we maar gestopt met opsommen van alle opvangbakjes van de tranenfabriek, maar dus ook: Jinek. De zoon van mediadarling Derk Sauer, Tom Sauer, vindt het héél erg allemaal - maar toen de brute gek Ramzan Kadyrov (over wie mensenrechtenorganisaties al sinds de vroege jaren 2000 aan de bel trokken) met een chequeboekje bloedgeld stond te wapperen hing Tom Sauer in een mum van tijd bij de dictator aan de borsjtsj. In de Boonanza die de Oekraïense oorlog is trekt de familie Sauer toevallig telkens de kaart 'Heilige Boon', maar nu prikt Rusland-kenner en voormalig Moskoviet Olaf Koens maar eens door dat gezever heen, en in zijn rug stipt Pieter Waterdrinker de wratten van de rest van de familie aan. Zeg eens Derk, hoe wordt een mens eigenlijk multimiljonair in het Rusland van Vladimir Poetin?

Oef