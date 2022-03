Tja het is me wat, blijken onze media net zo’n grote propaganda kanalen als die in Rusland. En hoewel me dat niets verbaasd was ik er zelf ook nog deels ingetrapt, ik had alleen de hele tijd wat vragen waar ik mee bleef zitten (Maar als de invasie mislukte, waarom zijn de meeste Russische soldaten dan nog helemaal niet in Oekraïne. Bij zo’n vragen weet je eigenlijk al dat je word voorgelogen).

Rusland plande helemaal geen blitzkrieg maar rekende op zo’n 15 dagen om Kiev te pakken. Ze liggen dus hooguit een beetje achter op schema. En al dat oud materieel dat aan flarden was geschoten? Kennelijk redelijk standaard techniek van de Russen om eerst de oude rotzooi naar binnen te sturen om een idee van de vijand te krijgen. De vele dodelijke slachtoffers aan Russische zeiden, ook iets dat Russen standaard voor lief nemen. Die lange stilstaande kolonne? Die gaan eigenlijk naar verwachte snelheid en zetten tussendoor bevoorradings-posten op.

Dat ze Kiev maar niet binnen komen? Klopt ze zijn het aan het omsingelen en gaan het daarna bestoken met raketten.

Als je dat dan hoort, dan is het ineens helemaal niet raar wat we allemaal zagen, dat de meeste troepen nog niet in Oekraïne waren.

Dat wilt overigens nog niet zeggen dat de Russen dit gaan winnen, voor alle duidelijkheid.

Ik zou iedereen deze serie (zie ik volgende episodes) adviseren: www.youtube.com/watch?v=EVE8qPX9uT4

Hoe gaat het hier verder? De criminele ECB al bereid de rente flink te verhogen, of moeten ze hun vriendjes beschermen? De stabiliteit van de Euro garanderen (hun belangrijkste taak!) doen ze al lang niet meer. En hun beleid aanpassen zodat de ene voordeel heeft ten koste van de andere is illegaal. Maar gaan we Christine Lagarde en die andere criminelen (zie: www.ecb.europa.eu/ecb/orga/decisions/...) binnenkort voor de rechter zien?

Gaat de btw van energie/ brandstof af, belasting bij aanschaf van (eerste) woning van een huis af (ongeacht leeftijd)? Stoppen we met de onzinnige stikstof regels? Maken we ons ondertussen minder afhankelijk van China? Zetten we ook de klimaatdoelen even in de koelkast?

Of doen we al die dingen niet, gaan we door met allemaal ideologische doelstellingen die desastreus zijn voor onze economie en blijven we de oorlog aanwakkeren?