: Je verdraaid wéér wat ik zeg, en voegt daar vervolgens doodleuk allerlei dingen aan toe die ik nergens heb geschreven. Ik zeg dat de EU al decennia lang het toneel is van een Koude Oorlog tussen Amerika en Rusland, en dat beide landen elkaar niets gunnen, en dat wij daar als EU nooit een bemiddelende rol in hebben gespeeld, maar altijd partij hebben gekozen. Natuurlijk was dit voor ons de juiste keuze. Maar of het de juiste keuze is geweest om Rusland overal buiten te houden en te behandelen als aartsvijand nummer één, dat mag ik niet vragen, want dan zou ik op de één of andere manier ''verdacht'' moeten zijn? Laat ik de vraag dan veranderen zodat jij misschien begrijpt waarom ik de vraag stel. Was het verstandig om Duitsland na de Eerste Wereldoorlog economisch naar de rand van de afgrond te duwen? En dat, mijn beste landgenoot, is waarom ik het hoog tijd vind voor meer, meer, meer de-escalatie en niet meer, meer, meer oorlogstaal. Ik zeg niet dat wij op hun voorwaarden moeten onderhandelen, maar dat wij op z'n minst kunnen proberen het onderwerp aan de onderhandelingstafel te veranderen, al was het maar om te kijken of de reactie dan veranderd. Iets met 'nee heb je' en 'ja kun je krijgen'.