Het nadeel van dat gedram op het klimaatverandering, is dat onze overheid plotseling het klimaat overal bij betrekt. Het onderwerp moet en zal overal worden aangesneden, alsof de ambtenaren als de dood zijn voor een klimaatvariant van het mccarthyisme. En dan krijgen we dus in een rapport over de gevolgen van AI (samenvatting: het kan alle kanten op, we houden het in de gaten) een zinloos hoofdstukje over klimaat: "Een tweede maatschappelijke uitdaging heeft te maken met de grote energie die nodig is voor het trainen en gebruiken van generatieve AI-modellen. Als deze energie niet afkomstig is van hernieuwbare bronnen kan generatieve AI een onwenselijk effect hebben op klimaatverandering." Ja, lekker makkelijk weer. Grote machine verbruikt stroom, stroomverbruik is slecht. Maar eerder wijzen de rapportschrijvers er nog op dat kunstmatige intelligentie huidige processen aanzienlijk kan versnellen en verbeteren, dus de juiste vraag is niet of AI energie verbruikt, maar of het meer energie verbruikt dan het proces dat het vervangt. Een vraag die uiteraard niet beantwoord wordt, omdat AI nog in zijn kunstmatige kinderschoenen staat en we de gevolgen en implementaties nog niet kunnen overzien. Daarmee is klimaat ook in dit rapport een nietszeggend hoofdstuk dat enkel aanwezig lijkt in reactie op de Green Scare. Hee ChatGPT, wanneer gaan we weer normaal doen?