Hoe harder we roepen "de NAVO gaat niet ingrijpen!" Hoe meer de Russen weten: "We hebben groen licht in Oekraine." De komende twee weken worden cruciaal voor Oekraine. Als Rusland tot staan gebracht kan worden, moet Poetin naar de onderhandelingstafel komen en zijn daarna volk gaan vertellen dat de operatie "een succes" is geweest. Dat laatste gaat hem lukken, hij beheerst de publieke communicatie voor 100%, dus daar breien ze wel een mooi verhaal aan.

De grote vraag is of Poetin nog zo rationeel kan denken dat hij inziet dat meer grondgebied er voorlopig niet in zit en hij het moet doen met de landcorridor naar de Krim. Dat is op zich al een flinke winst. Maar iets zegt me dat Poetin geestelijk gestoord is geraakt of minstens in een informatie-vacuüm zit met alleen maar eenzijdige berichten van zijn adviseurs, die zo mogelijk nog harder oorlog willen met de NAVO dan Poetin zelf. De extreme haat jegens het westen die daar in de Kremlin top heerst is zorgwekkend. Het lijkt alsof ze daar lijden aan een massa-psychose, waarbij het westen alle schuld krijgt en tegengeluiden worden opgevat als verraad aan de goede zaak.