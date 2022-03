Bij dit stuk denk ik eerst “daar heb je weer zo’n type die met veel bombarie de oorlog in wil en dan is daar de Hamer der Werkelijkheid”. Bij het lezen krijg ik toch iets van begrip voor deze man.

Hij had misschien wel idealen en noemt dat hij in eerste instantie gaat om bv te helpen met tankversperringen maken, want hij is handig. Prima toch.

Dan merkt hij daar dat het vreemdelingenlegioen een uiterst vage bende is, daar wordt hij door de lokale bevolking ook voor gewaarschuwd. Ik kan mij voorstellen dat iemand wil vechten, maar dan wel met deugdelijk materiaal. Een oud geweer en enkele kogels is idioot.

Ons eigen leger heeft veel te weinig middelen en daar wordt hier nog wel eens over geschreven hoe waardeloos dat is. Terecht. Een militair mag verwachten dat zijn vak levensgevaarlijk is, maar ook dat de mensen voor wie je je leven waagt, zorgen voor fatsoenlijk materiaal.

Wat ik lees is Harry niet bij een leger terecht gekomen, maar bij een zelfmoord peloton. Groot gelijk dat hij terug gaat.