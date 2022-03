Het gaat Rusland niet om het NAVO-lidmaatschap, het gaat hen om het repareren van de "historische fout" van het bestaan van Oekraïne. Oekraïne moest in zijn geheel terug in de Russische moederschoot (aldus het paranoïde brein van Poetin die al 2 jaar in een bunker zit).

Zoals Poetin in zijn langste speech beschreef (bron: www.trouw.nl/buitenland/wat-zei-poeti...).

"1. Het moderne Oekraïne is opgericht door Rusland, om precies te zijn door het bolsjewistische, communistische Rusland. Dit proces is na de revolutie van 1917 ingezet. Sovjet-Oekraïne kan vandaag de dag daarom met goede reden ‘Vladimir Ilyich Lenins Oekraïne’ worden genoemd. Hij is de auteur en de architect."

"2. Oekraïne kent geen traditie als soevereine staat.

In het verlengde van de ‘Sovjetcreatie’, stelde Poetin in zijn toespraak dat Oekraïne nooit een soevereine staat is geweest. Bij de oprichting van de Sovjet-Unie zou Lenin de Oekraïners ten onrechte een gevoel van soevereiniteit hebben gegeven door de Oekraïense sovjet een zekere autonomie te gunnen binnen het land. Autonomie die ze gezien het verleden klaarblijkelijk niet toekomt, omdat het land lange tijd toebehoorde aan het Russische of Sovjetrijk."

Dit na begin van de invasie bevestigd door het uitgelekte overwinnings-krantenstuk dat per ongeluk geplaatst werd in Russische media (bron: www.bbc.com/news/technology-60562240).

"It applauds Russian President Vladimir Putin for solving the Ukraine "problem", saying that "Ukraine has returned to Russia" through military action. It suggests the author anticipated a rapid victory and the piece was published prematurely."

""Vladimir Putin has assumed, without a drop of exaggeration, a historic responsibility by deciding not to leave the solution of the Ukrainian question to future generations," the article says.

It concludes by claiming that the military action "is Russia's return of its historical space and its place in the world", which has put the Anglo-Saxons of Europe and the US in their place.

"Western global domination can be considered completely and finally over," it claims."

Dus kunnen we nu eindelijk eens ophouden met dat "ja maar het westen en de NAVO dwongen Rusland wel (tot terreurbombardementen en beschietingen van steden en humanitaire corridors)"-gelul? Dit is het meest zwart-witte conflict in tijden. Met botte annexatie op basis van historische waanbeelden van imperialisme als doel, bedacht door een dictator die al jaren in zijn coronabunker zit opgesloten. Zonder NAVO en EU had Poetin dit ook gewild en gedaan. Het was dan nog veel makkelijker geweest omdat er geen gecoördineerde sancties zouden zijn.

Gelukkig is de corruptie in Rusland zo compleet dat ook het leger een schim is van wat het op papier zou moeten zijn en nu zo incompetent blijkt te zijn dat Rusland aan de verliezende hand is. Het enige dat nog lukt is het gebruik van terreurbombardementen met artillerie en vliegtuigen om Oekraïne onder druk te zetten.