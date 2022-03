Website van RT rt.com is geblokkeerd.! Wij mogen dus geen Russische website(s) meer bezoeken van Google want die heeft de website geblokkeerd. We zijn kennelijk nog niet genoeg anti Rusland en anti Putin en mogen het verhaal van de Russische kant kennelijk niet horen want we zouden zelf eens een mening kunnen vormen. We leven dus zelf in een dictatuur zonder persvrijheid.

RT is al een jaar geleden van de kabel gehaald in NL en in England wil men hetzelfde doen of heeft men het ook reeds gedaan.

Door de slechte diplomatiek zijn we in deze oorlog terecht gekomen met dank aan Biden, de USA en de EU die het kennelijk geen moer interesseren dat er door hun machtspelletjes onschuldige burgers in de Oekraïne om het leven komen. Alles wat de EU heeft gedaan is die mensen in de Oekraïne een worst voor houden en het land volstoppen met wapens maar nu Rusland binnenvalt mogen ze het elf uitzoeken, de EU-ers spelden een vlaggetje op van de Oekraïne want dat is stoer.. En begin niet over als we wat doen gaat Rusland nucleair want dat had men van te voren moeten bedenken. Stelletje prutsers. Maar we zijn wel inclusief bezig gelukkig. Vrouwen op posities omdat ze vrouw zijn en verder geen verstand hebben van de functie, ministerspost die ze vervullen en dan krijg je deze ellende.