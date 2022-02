Waarom zou je in eerste instantie een klimaathoax nodig hebben om van gas en olie af te willen stappen? Omdat je eindelijk in een Tesla hebt gereden en met de toekomst werd geconfronteerd? Waarom was het niet gewoon een goed idee from the get go om al die vervuilende elementen in onze maatschappij in te wisselen voor duurzame en goedkope energie? Waarom was het nooit een goed idee om eindelijk van deze manboob dictator en rijke corrupte Arabieren of Afrikaanse dictators af te willen zijn?

Arnold schwarzenegger zei het een keer heel treffed. Als jij mocht kiezen tussen jezelf opsluiten in een garage met een lopende gasmotor of een lopende electrische motor, dan moet je een deathwish hebben wil je voor de eerste kiezen. Dit staat allemaal los van een "klimaathoax", die overigens heel reeël is en door meteorologen over de hele wereld geconstateerd wordt. Je was al die tijd een gewillige pion in de oliepropaganda.