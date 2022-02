Dat denk ik dus ook, en wel om het volgende : Putin is een Russisch nationalist. Trump is een Amerikaans nationalist, maar daarbij een zakenman. Die komt uit een wereld waar a deal is a deal. Putin moet zich daar absoluut van bewust zijn, vandaar dat deze beide weinig aangename heerschappen toch wel samen door 1 deur konden. Gewoon om niet in elkaars vaarwater te zitten. Ik hoor het volgende van vrienden uit de VS [Kwoot] : "Trump wanting to normalize the relationship with Russia was the main reason they got rid of him. Biden is paying back his financiers by starting this war. We could have easily solved this problem by giving the people in the Donbas a referendum but nobody would sell weapons over that solution. And yes, this is Biden’s war. Putin could have recognized those “countries” eight years ago but he didn’t. When the Yugoslavian air force bombed their own civilians we bombed Belgrade but when Kiev bombes their own civilians we give them more bombs. We are so diverse, we have a Raytheon board member as secretary of defense… We could have been trading with 70 million Russians who came out of communism with nothing and want to be just like us and buy our shit but the assholes gave the account to China.

Good luck everybody I hope you have firewood so you don’t have to burn your furniture." [/kwoot]. Owwww-kaaaayyyy.... Duidelijke taal.