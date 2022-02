@Sjors W. | 24-02-22 | 16:19:

De Tweede Wereldoorlog is al weer enige tijd geleden. Deze wordt er wel steeds bij gesleept, bij van alles trouwens, maar de tijd is verder gegaan. China was toen zwak en is militair steeds sterker geworden. Dit is ook iets waar ook Amerikaanse militaire denkers zich al lang zorgen om maken.

Dan zit China, net als Rusland, ook nog in een categorie van landen met zeer veel kernwapens en dan zit je sowieso op een heel ander level wat betreft militaire krachtsverhoudingen. Rusland is conventioneel niet opgewassen tegen de VS, maar het is geen Irak of Libië. Conventioneel zal ook de VS enorme offers moeten brengen, maar dan wel een overwinning. Die kernwapens maken het echter helemaal anders; zet Putin, of andere machthebbers in het Kremlin die wel of niet in?

Het is vreselijk lullig voor Oekraïne wat er nu op ze afkomt, maar het westen kan niet de politieagent van de wereld zijn. We hebben er niets te zoeken en veel te verliezen.

Ik vraag mij echt af wat gebeurd zou zijn als het westen wat minder agressie richting Rusland had laten zien en dus niet van alles daar tot de NAVO toelaten en Oost Europese landen gebruiken voor raketinstallaties gericht op Rusland. Sinds de val van het communisme was er geen dreiging te verwachten van een Russische inval in Europa, dus waarom zo in dat machtsblok-denken blijven zitten? Je kan nooit alles achteraf of met terugwerkende kracht weten, maar kan mij voorstellen dat een gematigd gedrag naar een land als Rusland, geleid door een dictator, deze oorlog had kunnen voorkomen. De Oekraïners zijn het kind van de rekening.