"Maar Rusland gaat niks doen voor zijn burgers op het land". U projecteert graag boemannerij waar u dat schikt. Rusland is economisch zo goed als autarkisch qua energie en voedselvoorziening. Het op en neer gaan van de roebel is iets wat al zo lang gebeurt, en geen goede graadmeter voor een (half-)geleide economie. Maar DE reden waarom RU nu orde op zaken (in hun ogen) gaat stellen in Oekraïne, is het feit dat Poetin de mensen daar niet wil laten verrekken. Kijk eens naar wat er in Oekraïne gebeurd is na Majdan 2014. Dat is nou wat je noemen mag: "laten verrekken". Of profiteren van iemands ellende zoals Hunter& vader Biden...