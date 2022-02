Triest.



Rusland heeft meermaals gewaarschuwd dat het niet zou accepteren dat Ukraïne binnen de NAVO-invloedssfeer zou komen. Rusland had de Krim al teruggepakt om te laten zien dat de Russische havenstad Sebastopol, waar de Russische vloot ligt, niet ook nog in NAVO handen mocht vallen. Desondanks werd er voortdurend herhaald dat Ukraïne zelfbeschikkingsrecht had. Natuurlijk heeft Ukraïne zelfbeschikkingsrecht maar als alle Warschaupactlanden, inclusief voormalige Sovjetstaten al tot de NAVO zijn toegetreden en er daar vervolgens raketten richting Moskou werden geplaatst, hadden de westerse leiders toch op hun tien vingers kunnen natellen dat Moskou niet ook nog zou accepteren dat er vanuit Ukraïne bedreigingen zouden ontstaan. Ukraïne had moeten beseffen dat de status quo, vrede en een bufferstaat tussen de NAVO-landen en Rusland zijn, de beste positie voor het land was geweest; dat was de situatie ook totdat Squeeler en Blaaskaak het Maidanplein bezochten.



Maar nu is het te laat.

Poetin is een gevaarlijke dictator die tegenstanders laat vergiftigen. Hij is geminacht en de afspraken die met Gorbatsjov waren gemaakt, zijn door het westen compleet genegeerd. De rekening die Putin nu presenteert is verschrikkelijk. Rusland voelt zich omsingeld en daar is Ukraïne het slachtoffer van. Nu zware sancties opleggen, zal Putin het idee geven dat hij niks meer te verliezen heeft. Dan kan het vreselijk escaleren. Ook is Putin door zijn isolement in de grijpgrage handen van China geduwd. Dat land bedreigt Taiwan en alle landen in en rondom de Chinese Zee. Niemand zal ze kunnen stoppen. Als Europa instabiel wordt door deze oorlog en Europa niet over voldoende fatsoenlijke energiebronnen beschikt, stopt de geldstroom van Noord naar Zuid, stort de economie ineen en valt de EU uit elkaar. De westerse leiders binnen de NAVO en de EU hebben nooit de consequenties willen zien van waar ze mee bezig waren en nog steeds gaan ze ermee door. Zo wil D66 zware sancties opleggen. Maar Putin moet je anders benaderen dan de elitaire volksverlakkers van D66 denken in hun betweterigheid die voortkomt uit hun gevoel moreel superieur te zijn. Andere meningen verdragen ze niet en zich inleven in Putin kunnen ze niet, net als hun ALDE-partijgenoten Van Baalen en Verhofstadt die aan de basis stonden van deze crisis. Putin maakt nu heel duidelijk dat hij serieus genomen wil worden, dat hij gevaarlijk is en tot alles in staat moet worden geacht, waar ik al vaker voor heb gewaarschuwd. Je kunt een kernmacht niet blijven treiteren en vernederen. Putin vermeldt niet voor niets dat hij over het grootste kernarsenaal ter wereld beschikt.

Hoe kom je hier nog uit?

Niet door een verdere isolatie van Rusland en zeker niet door Rusland nog verder in de handen van China te laten vallen. Het monsterverbond wat dan ontstaat leidt zeker tot WO III. Verklaar dat Ukraïne nooit tot de NAVO wordt toegelaten, sta de Russische provincies in Oost-Ukraïne af en accepteer je verlies. Geef toe dat de Krim altijd Russisch is geweest ondanks dat Chroetsjov het bestuurlijk afstond aan Ukraïne in 1954. Biedt Putin iets tastbaars waarmee hij zijn volk tevreden kan stellen en hij kan opscheppen dat hij gewonnen heeft. Stop de sancties en geef Rusland de kans zich economisch te ontwikkelen. Het alternatief is dat de aarde verandert in een Maanlandschap, bewoond door enkele slakkensoorten en schorpioenen… en uiteindelijk zullen ook die uitsterven.

En stop elkaar in het kamp van Biden of Putin te duwen. Iedereen die hier reageert heeft recht op een eigen mening en iedereen hoopt op vrede. Niemand staat achter Putin als hij de wereld op de rand van een totale vernietiging brengt. Waar het om gaat is hoe zijn we in deze situatie terechtgekomen en hoe kom je er weer uit. WO III laten losbarsten 'omdat je je gelijk wilt halen' is in elk geval de verkeerde manier.