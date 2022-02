Vertel eens. Moest de USSR vreselijke reparatie betalingen doen aan de VS? Rusland is op geen enkele manier zo benadeeld als Duitsland destijds. Er is dan ook geen excuus. Feitelijk zeg je dit: Het westen had nooit mogen ingaan op eventuele wensen van ex Sovjet staten over samenwerking, economische eenheid of militaire zaken omdat er een groot buurland is dat dit niet leuk vindt.

Feitelijk de erkenning van pure militaire overmacht boven internationale rechtsorde. Veelzeggend. Maar dan ook nooit meer zeiken over inspraak of onrecht, over machtsmisbruik. Want je bent immers voorstander van het recht van de sterkste.