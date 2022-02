Ja eigenwijzerds, dit zat eraan te komen. Nee nee Poetin zou alleen maar bluffen. Het zijn "oefeningen" en het westen stuurt maar aan op een oorlog.

Je hebt gisteren kunnen zien, als je de BBC had aanstaan, hoe Poetin een een hallucinante toespraak teruggreep naar allerlei historische argumenten over Oekraine en totaal verzonnen waanbeelden over een door de VS geleide regering in Kiev, half door fascisten, half door de CIA, zodat Oekraine geen rechten had op een eigen soevereiniteit. Hij zei nog net niet letterlijk dat Oekraine aan Rusland toebehoort, maar uit de verbetenheid van zijn woorden was duidelijk af te lezen dat hij (en dat zei hij al in 2008) de Sovjet-Unie nog steeds een warm hart toedraagt.

Opmerkelijk vind ik dat er steeds zoveel mensen zijn die de ogen sloten voor wat overduidelijk ging gebeuren, een nieuwe inval van Russische militairen in Oekraine, en de vraag is maar of het hierbij blijft. Want alleen Donbass bezetten met een vredesmissie, na al die in scene gezette "aanvallen" van Oekraine, met filmpjes van getroffen personen waarbij de aansluiting van een prothese-voet nog gewoon in beeld was bij de man wiens been was afgerukt, had ook gekund zonder de opstelling van duizenden tanks en militairen in Belarus.

My take is: Poetin kijkt de kat uit de boom, wat het westen gaat doen. Komen er halfzachte sancties en is de westerse eenheid daarin ver te zoeken, dan zal hij snel doordrukken naar de rest van Oekraine tot aan de Dnjepr. Dan ook de aansluiting met de Krim en hij zei nog met extra klem dat hij de "moordenaars van Odessa" zou vervolgen. Hij wist wie het zijn en zou ze straffen. Dat laatste kan alleen als hij Oekraine inclusief Odessa inneemt.

Deze oorlog staat nog maar aan het begin, en het kan ook nog heel goed mogelijk zijn, gezien de enorme sneer naar de NAVO in zijn toespraak, dat hij ook nog gaat testen hoe heet het water is wanneer hij Estland aan de tand gaat voelen, bijvoorbeeld. Het gaat Poetin niet om de Donbass, het gaat hem om "eerherstel" na de krenking door het westen, na het uiteenvallen van de USSR.

Wie heeft opgelet kan zien waar dit heengaat.