Weer een nacht voorbij in de poging van Rusland om Oekraïne op te vreten en weer een nacht zonder significante vorderingen voor de uitploeg. Wat zijn die Russen nou eigenlijk aan het doen of proberen, behalve dan Wit-Russische ziekenhuizen en mortuariums bevolken? Vannacht stond het vizier van de Russen voor het eerst serieus op Lviv: er waren meerdere explosies te horen, volgens de Oekraïeners het geluid van succesvolle luchtafweer tegen de Russische raketten. Die raketten waren gericht op militaire bases bij de stad en dat 'bij de stad' is iets ten noordoosten van de plaats Yavoriv, op zo'n twintig kilometer van de Poolse grens. De explosies waren dan ook te horen tot in Przemysl (tevens onze toeristentip van de dag). Aan de andere kant van het land, bij Donetsk, zou een passagierstrein onder vuur genomen zijn en daarbij kwam een persoon (de conducteur) om het leven. Het luchtalarm loeide verder in het hele land, her en der vonden inslagen en explosies plaats, zoals bij Ivano-Frankivsk (vanwege het vliegveld) en bij Chernihiv (op de video hieronder). Het blijft wachten op nieuwe, grote bewegingen van de Russen - of op doorbraken op ander vlak, vanzelfsprekend. Laterrrrr meer? Later meer!

Ook nu is het carnaval

Chernihiv

KAART

Tankgevechten bij Marioepol (beelden van eergisteren of gisteren)

Morning John