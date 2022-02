Goedemorgen! Het goede nieuws deze ochtend: Kiev bestaat nog. Het is er figuurlijk donker, maar letterlijk licht. Er vonden vannacht zware explosies en zware gevechten plaats in de hoofdstad van Oekraïne; de allesverwoestende en allesbeslissende aanval van de Russen is echter (nog) niet gekomen. Of ze willen niet, of ze kunnen niet. De ruwe realiteit is wel dat áls ze zouden willen, de stad (3 miljoen inwoners) zo van de kaart wordt geveegd. Feit is dat de Oekraïeners keihard knokken voor iedere meter grond. Het heeft de schijn dat de Russen niet verwacht hadden dat het mes tussen de tanden zou gaan. Oekraïne claimt de agressor zware verliezen te hebben toegebracht: 14 vliegtuigen, 8 helikopters, 102 (!) tanks en een hele meuk kleiner spul. Voorts zouden ze reeds 3.500 Russen naar de wodkavelden gebracht, maar dat aantal nemen we met een korreltje zout. Wel zouden er twee (!) Ilyushin Il-76 transportvliegtuigen zijn neergehaald en daar passen... VEEL Russische soldaten in.

In Kiev is het - tussen de luchtalarmen door - zowel stilte voor als na de storm: op tijden dat er geen luchtalarm loeit, horen de inwoners... vogels. Baas Zelensky weigerde vannacht een Amerikaanse evacuatie: "Ik heb munitie nodig, geen lift." Meneer heeft zojuist zijn ochtendwandelingetje gemaakt voor het presidentiële paleis. Ruwe vertaling: "Veel informatie online dat ik het leger zou oproepen om de wapens neer te leggen en dat we gaan evacueren. Ik ben hier. We leggen de wapens niet neer. We gaan knokken." Het wordt weer een lange dag in Oekraïne. Is er nog een weg terug voor Poetin... of wordt het alsnog het allesverwoestende bloedbad?

GOEDEMORGEN van de baas (Tweet om 6.57 uur)

Silte na de storm

Kyiv fucking earned to be called whatever the fuck it wants

3 million people used to live here... now it's a ghost town