Okee vrienden, we hadden het gisteren al in ons liveblog, maar nu de rookwolken zijn opgetrokken is pas echt duidelijk wat er is gebeurd. De straten van de voorsteden van Kiev - Bucha en Irpin - liggen VOL dode mensen. Burgers. Vaders, moeders, opa's, dochters, zussen, maar ook een boel verdwaalde Russen - de legertop vond het kennelijk niet nodig, zag geen tijd of had logistiek niet de mogelijkheden, de boys weer mee te nemen naar hun moeders. Verhalen (nog moeilijk te verifiëren) over Russen die van deur tot deur zijn gegaan om mensen te executeren. Afgeslacht, soms nog met de handen vastgebonden, als honden achtergelaten op straat. Voorts hebben de Oekraïners bij Bucha circa 300 personen aangetroffen in een massagraf. "Het nieuwe Srebrenica", aldus de thuisploeg. Er zijn gasten in een put gesmeten, in een soort kuil 'begraven', er zijn naakte vrouwen in de fik gezet. Dit is OOK oorlog, lezen we dan op internet. Ja, maar het is vooral een slachthuis. Foto's uit de internationale fotobanken na de klik - NSFW. Ondertussen gaat het knokken gewoon door: vanochtend namen de Russen de havenstad Odessa onder vuur en in het blokje 'goed nieuws' komen onderhandelingen tussen Poetin en Zelensky steeds dichterbij. Dat zullen wel gezellige gesprekken worden, als we die lichamen zo zien.

Deze Rus heeft het ook niet vet

Tsja