Dat Poetin niet correct zou worden geïnformeerd door zijn ondergeschikten is een verhaal dat misschien nuttig is voor het volk, zodat ze niet zo moeilijk hoeven nadenken over de complexiteiten van de echte wereld, maar het is toch te hopen dat de beslisbevoegden op de hogere posities zich niet op een gegeven moment laten misleiden door de eigen propaganda omdat de beslissingen op basis van deze misvatting tamelijk verstrekkende negatieve consequenties kunnen hebben.

Wat betreft dat goud in handen hebben, dat hadden wij kunnen hebben. Poetin heeft het ons aangeboden, Poetin wilde zich aansluiten bij de Navo. In die tijd was Poetin onze man. De man die de VS heeft geholpen bij hun invasie in Afghanistan en de Russisch getrainde (en net als de Taliban ook zeer onfrisse) Noordelijke Alliantie aan de goede zorgen van Bush heeft toevertrouwd. Poetin had toen de blik op het Westen gericht: Poetin destijds bij een interview met David Frost voor de BBC: "Rusland is deel van de Europese cultuur. En ik kan me mijn land niet voorstellen in isolatie van Europa en wat wij vaak de beschaafde wereld noemen." In plaats daarvan heeft de Navo (de VS dus, andere landen zijn verder parasitair op de organisatie en hebben dientengevolge ook nooit tekenen van bezit van een ruggengraat vertoond) het wijs geacht om Poetin te negeren en gewoon met een vijandig Navo tot aan zijn stoep te marcheren. Allemaal met allerlei zeer goed te begrijpen redenen van de nieuwe leden, maar die zijn verder op zich ook niet relevant boven hun rol als pionnen op het geopolitieke schaakbord.

Maar die gelegenheid is dus nu over. De Russisch-Chinese alliantie is een feit, India, Pakistan en Iran zullen daar ook een belangrijke rol in gaan spelen. Een waarlijk multipolaire wereld is in de maak. En dat is geen goed nieuws voor ons, voor mensenrechten of democratie als ideologische doelen en voor Europa de noodzaak om daar op een verstandige manier in te gaan leren opereren, volwassen te worden omdat de mogelijkheid om naar onze Trans-Atlantische mammie te rennen zodra het misgaat met het ruziemaken wordt minder.