Leon de Winter verwoorde het weer aardig in zijn column:

"Oekraïne heeft geen keuze: erken dat de Krim en de oostelijke provincies verloren zijn

Leon de Winter

09/03/2022

De diplomaat George Kennan (1904-2005) was mede-grondlegger van het idee om de agressieve Sovjet-Unie in te dammen. Het bevriezen van invloedssferen zou gewapende vrede mogelijk maken. De status quo die daaruit ontstond werd de Koude Oorlog genoemd. Op 5 februari 1997 drukte The New York Times een opiniestuk van Kennan af. De titel luidde: ’Een fatale vergissing’.

Dit schreef Kennan: „Uitbreiding van de NAVO is de meeste fatale fout van Amerikaans beleid in de hele periode van na de Koude Oorlog. Zo’n besluit kan de nationalistische, antiwesterse en militaristische tendensen in de Russische houding doen opvlammen; het kan een tegengesteld effect hebben op de ontwikkeling van Russische democratie; het kan in oost-west verhoudingen de stemming van de Koude Oorlog doen terugkeren, en de Russische buitenlandse politiek opjagen in richtingen die wij absoluut niet willen.”

Tientallen senatoren, diplomaten en geopolitieke denkers schreven op 26 juni van datzelfde jaar een open brief aan president Clinton. Die brief opent als volgt: „De ondergetekenden geloven dat de huidige, door de VS geleide poging om de NAVO uit te breiden (…) een beleidsvergissing van historische proporties is. Wij geloven dat uitbreiding van de NAVO de veiligheid zal doen afnemen en Europese stabiliteit zal doen wankelen (…).” De brief eindigt: „[We] geloven dat NAVO-uitbreiding noodzakelijk noch wenselijk is en dat dit slecht doordachte plan kan en moet worden gestopt.”

Dood, verderf, verwoesting

Ambitieuze politici, gedreven door de wens de Russische beer voor altijd te neutraliseren, verlegden de NAVO-grenzen wél naar het oosten.

Dit neemt niets weg van de verantwoordelijkheid van Russische leiders voor wat zij momenteel in Oekraïne aanrichten: dood, verderf, verwoesting. De aanblik van het geruïneerde stadshart van Charkov is onverdraaglijk, maar niet nieuw: in opdracht van meedogenloze leiders, voor wie het doel altijd elk middel heiligt, hebben Russische legers op andere plekken in de wereld massaal leed teweeggebracht.

Maar ook: acties hebben reacties. Er is decennialang gewaarschuwd voor wat het betekent als de NAVO zich naar het oosten zou bewegen. Is het een vorm van lafheid om het historische verschijnsel van invloedssferen te aanvaarden? Als we de geweldsexplosie in Oekraïne bekijken: nee. De dodelijke werkelijkheid dwingt ons te aanvaarden dat de Russische president, het hoofd van een kleptocratie, is blijven denken in tsaristische en daarna communistische machtsnormen. Binnen die context is het gedrag van Vladimir Poetin niet verrassend: hij draagt een traditionele Russische politiek uit waarin bufferstaten rondom het Russische kerngrondgebied als existentieel worden beschouwd en bijdragen aan een glorieus Russisch Rijk.

Vrijheidslievende Oekraïners betalen de prijs voor Poetins verlangen naar een groot-Rusland; ze betalen ook de prijs voor de roekeloosheid waarmee westerse elites het idee van invloedssferen hebben verworpen en Ruslands traditionele gevoeligheid terzijde hebben geschoven. Het klinkt hard, maar dit zijn de feiten „op de grond”: tenzij Poetin opeens „verdwijnt”, is er momenteel niets dat de grenzen van Oekraïne van vóór de Russische overval kan herstellen. De kans dat Poetin „verdwijnt”, is klein.

Olie en gas

Achter de schermen hebben westerse politici en inlichtingendiensten de politiek van het ten diepste corrupte Oekraïne de laatste twintig jaar sterk beïnvloed. Joe Biden heeft een nog steeds niet opgehelderde rol daarin gespeeld; een Oekraïens energiebedrijf gaf zijn zoon elke maand $50.000 cadeau. Er zijn verwachtingen geschapen, ook door de EU, die we nu niet inlossen. Nadat we Oekraïners ervan hebben overtuigd dat hun idealen gerechtvaardigd waren, laten we ze vallen nu we beseffen dat we het vuur hebben laten oplaaien en samen met het Kremlin de Koude Oorlog hebben gerestaureerd. Rusland houdt meer van de oostelijke provincies dan het westen doet; wij willen er geen offers voor brengen.

Ondertussen heeft een ander beleidsprogramma fatale invloed op dit alles: door de zogenaamde „energietransitie” hebben Europa en Amerika de Russische oorlogsreserves gespekt. Amerika was de grootste energieproducent in de wereld tot Biden aantrad en de olie- en gaskranen dichtdraaide. Dat leverde geen grammetje minder CO2 op: Amerika bleef olie en gas verstoken, nu afkomstig uit Rusland. Biden maakte hieraan dinsdag, te laat, een einde. Ondertussen overweegt hij om in plaats van Russische energie Iraanse energie te kopen.

China

Nog een facet: welke afspraken bestaan er tussen Rusland en China? Eerst Oekraïne, daarna Taiwan? Het kan niet anders dan dat Poetin Xi in vertrouwen heeft genomen; zag Xi dit als een welkome generale voor zijn aanval op Taiwan? Probeert Poetin nu, na zijn gedeeltelijk mislukte operatie, met de vernietiging van hele steden zijn doel te bereiken, en daarmee Xi’s hoon te voorkomen?

Rusland moet een dramatische economische prijs gaan betalen voor zijn beestachtige optreden – en dat is tegelijkertijd ook een waarschuwing aan China. Maar zo lang we Ruslands energie kopen (en hele delen van onze economieën aan China’s slaven overlaten), belazeren we niet alleen Oekraïne, maar ook onszelf. Wie belazeren we als we straks Iraanse energie kopen?

Oekraïne heeft geen keuze: erken dat de Krim en de oostelijke provincies verloren zijn, verklaar neutraal te blijven. Beide partijen kunnen vervolgens de overwinning claimen. Het bloedvergieten moet stoppen."