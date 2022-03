De geesten worden weer helemaal rijp gemaakt om met z'n allen totale oorlog te gaan voeren. Want Rusland = Nazi Duitsland en Putin is Hitler o.i.d. Die beelden zeggen echt helemaal niets behalve dat de Oeraïense PR-machine op volle toeren draait.

Laten we eens even wat feiten op een rij zetten:

1. Het Oekraïense regime laat al twee weken zien dat het continu van alles bij elkaar liegt en fantaseert. Van de 'ghost of Kiev' tot de heilige opoffering van soldaten die zich doodvechten op 'slangeneiland' tot de 'Russen laten Tjernoyl ontploffen' tot een Russische tank die voor z'n lol over een Oekraïense personenauto heen zou zijn gereden (bleek een Oekraïense tank) etc. etc. etc.

2. Als mensen enigszins een geheugen zouden hebben dat zouden ze deze verhalen over gebombardeerde ziekenhuizen herkennen uit bijv. Aleppo. Als je het aantal verschillende ziekenhuizen dat in Aleppo gebombardeerd zou zijn volgens Westerse media bij elkaar op zou tellen dan zouden er meer ziekenhuizen in Aleppo zijn dan in heel Europa bij elkaar (destijds wel eens aardige compilaties over deze berichtgeving gezien. Dat is nog afgezien van de volledig bewezen in scene gezette zogenaamde gifgasaanvallen. Zie ook rapport van Del Ponte van het Joegoslaviëtribunaal.

3. Dit is in Marioepol. Laat dat nou net de plek zijn waar de meest fanatieke nazi's van het Azovbataljon zich hebben verschanst. En in tegenstelling tot mensen die in het Westen nazi's worden genoemd zijn dit mensen die zichzelf vol trots nazi's noemen. Deze mensen weigeren de bijv. Griekse burgerbevolking van Marioepol te laten vertrekken uit de stad omdat ze als menselijk schild moeten dienen. Deze lui zijn bekend van meerdere pogroms. Nu zijn deze mensen blijkbaar opeens volstrekt betrouwbaar.

4. Cijfers. Volgens de cijfers van de VN waren er tot en met 5 maart 364 burgerslachtoffers te betreuren in een land met 40-45 mln. mensen. Dat is zeer treurig, maar het hele idee dat er door Rusland een campagne wordt gevoerd van genocide om zoveel mogelijk burgerslachtoffers te maken wordt hiermee totaal ontkracht. Verder laat Rusland de infrastructuur (electriciteitscentrales, watervoorziening en zelfs internet) bijna volledig met rust. In termen van een militaire operatie lopen de Russen op hun tenen. Totaal onvergelijkbaar met hoe bijv. de Amerikanen doorgaans te werk gaan. Die bombarderen meteen alle kritieke infrastructuur plat en hebben in al die oorlogen van ze (bijv. Irak) een veelvoud van dit aan burgerslachtoffers gemaakt.

Iedereen laat zich met een rode waas voor de ogen meeslepen in een oorlog die niet de onze is. We hebben ook gezien hoe dit met bijv. corona ging. Beelden van omvallende mensen, crematoria, legertrucks, begraafplaatsen, alles om iedereen mee te krijgen in het lockdown verhaal.

Ik sluit even af met Julian Assange:

“Populations don’t like wars. They have to be fooled into wars.... Nearly every war that has started in the past 50 years has been a result of media lies.”