Over die "professionals" die de Oekraieners helpen met het vernietigen van de Russen, ik vermoed dat dit de eenheden zijn die instructies geven voor de 100 Switchblade kamikaze drones.

Als het goed is zijn die geleverd aan Oekraine en ik kan me best voorstellen dat er een setje operators is meegekomen. Over die drones, wat zou het een gamechanger zijn als er een paar duizend van deze drones konden worden ingezet om 1 voor 1, alle Russische tanks, kanonnen, lanceerders en trucks op te blazen. Een tamelijk goedkoop wapen, 6000 dollar per stuk en uitermate effectief. Het vliegt 30 - 40 kilometer ver, kan een uurtje blijven vliegen en rondhangen zodat je alle tijd hebt op je gemak een doel uit te kiezen. Helaas heeft de fabriek te weinig capaciteit om deze snel in grote getale te leveren.

en.wikipedia.org/wiki/AeroVironment_S...

Quote :"Switchblade 600 The larger Switchblade 600 loitering munition weighs 50 lb (23 kg) but is man-portable and can be set up in 10 minutes. It is designed to fly out to 40 km (25 mi) in 20 minutes, then loiter for another 20 minutes (giving it an 80 km (50 mi) total range) and attack at a 115 mph (185 km/h) dash speed, carrying a Javelin anti-armor warhead[34] designed to neutralize armored vehicles. A touchscreen tablet-based fire control system can manually or autonomously control the munition, and it is secured through onboard encrypted data links and Selective Availability Anti-Spoofing Module GPS with a patented wave-off capability. An optional pocket digital data link (DDL) module allows engagements beyond 90 km (56 mi).[35] The Switchblade 600 was developed for the Army Single Multi-Mission Attack Missile development program. Other methods could include a six-pack vehicle-mounted version and by air-launch.[20][22][23]"