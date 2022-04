: Ik denk dat het eerder andersom is. Rusland is altijd de vijand gebleven in de ogen van de VS. Dat moest ook wel, want zonder vijand had de VS niet haar militair industrieel complex in stand kunnen houden.

In Europa daarintegen hebben we juist geprobeerd om een neutrale tot vriendschappelijk band te creeeren met Rusland. Vooral Duitsland was hier voortrekker in. Vandaar ook North Stream 2 en de strijd hieromtrent.

Uiteindelijk heeft de VS toch aan het langste eind getrokken. De VS ziet liever een zwak Rusland in conflct met Europa op Europese bodem, dan dat Rusland en China later samen optrekken om de belangen en invloed van de VS in Azie te ondermijnen.

De huidige oorlog in Oekranië komt van de tekentafels in het westen. Dat maakt het niet minder erg wat Rusland doet, absoluut niet. Maar we moeten dit wel in de juiste context zien - 30 jaar geleden is dit scenario voorspelt en 1 blik op de wereldkaar en je snapt het.

We offeren Oekranië bewust en moedwillig op - niks meer en ook niks minder.