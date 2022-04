We zijn er nu wel klaar mee, met die oorlog, zeker nu handenvol complotkneusjes uit Goeree-Overflakkee, Markelo, Steenwijk, Montfort en allerlei andere schijtholen waar nooit iets gebeurd zich hebben omgeschoold van 9/11-expert naar coronaexpert tot OSINT-expert. Een hele dikke LUL, dat krijg je van die 'doe zelf onderzoek'-crack van Patricia's en Karins. Daar ligt je man dan, in Bucha, afgeslacht als een hond, al weken weg te rotten in de goot, volgens Rusland allemaal 'bedacht' door Oekraïne en dan komt Truus de Vries-van Engelen uit Diepenveen vertellen dat het allemaal een een MSM-hoax is. Dat krijg je dus met volslagen gekken als Marcel de Graaff in het publieke debat. Dit stukje was van 13 maart, hier een verhaaltje en hier een gezellige repo - "They shot everyone they saw"; veel leesplezier. Weerlegging van de Russische claims ('Oekraïne heeft de lijken in Bucha er onlangs zelf neergelegd') hieronder in de tweet. Als we van het digitale slagveld eindelijk naar het werkelijke slagveld gaan, zien we dat de Russen zich massaal terugtrekken om zich, zo lijkt het dan, te gaan richten op de strijd om de Donbas. Soepel gaat dat allemaal nog niet, zoals u hier kunt lezen, want over het algemeen is de uitploeg vrij ruk. Ze zijn verdwenen uit Kiev, al loeide daar vannacht wel weer (net als in de rest van het land) het luchtalarm. Er waren explosies te horen in Donetsk en in Marioepol is de situatie nog altijd het heftigst. In de totaal verwoeste stad lijkt het erop dat de Oekraïense troepen omsingeld en zwaar in de minderheid zijn, maar desalniettemin stand houden en de Russen pijn weten te doen. Informatievoorziening is echter beperkt en de verschrikkingen zullen later pas écht duidelijk worden. Verder vandaag in het nieuws: Zelensky spreekt de VN Veiligheidsraad toe. Later meer... LIVEBLOG.

