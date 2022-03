De pijnlijke realisatie dat de NAVO en EU praatclubjes zijn met een groot kijk ons nou gehalte waar langzaam begint in te dalen dat zowel NAVO als EU in het geheel geen mandaat of basis hebben om in te grijpen op het door zichzelf aangejaagde conflict.

Nu kun je je hoop nog laten vallen op een UN ofzo, maar die hebben in het verleden hun rol als waarnemer ook maar wat vaak te letterlijk genomen. of gewoon de andere kant opgekeken of gewoon net zolang gesoebateert over formaliteiten en definities dat de volkerenmoord gewoon klaar was.

UA je bent gewoon fucked, sorry.