De Duitse bondskanselier had Poetin enkele uren gesproken in een poging tot een oplossing te komen. Poetin blijkt volgens de bondkanselier dermate van het padje af te zijn dat hij 100 miljard in Duitse defensie gaat stoppen. www.euronews.com/2022/02/27/new-era-s...

Poetin heeft zelf een paar uur georeerd hoe hij het groot Russische keizerrijk wil herstellen, en in zijn kijk op de geschiedenis vergeet hij onder andere dat Kiev ouder is dan Moskou. www.bbc.com/news/world-europe-6045830... Ook dat toont aan dat het niet helemaal lekker gaat.

We zijn hier niet aan het dealen met een staatshoofd die netjes volgens onze culturele principes zich netjes conformeert aan verzinsels zoals vrede, staatsgrenzen of oude verdragen. Die kijkt naar wat hij kan en wat hij wil.

Wij zien de Poolse grens met Belarus als de start van de EU & NATO. Hij zal tot niet durven daar langs te rijden!? Die grenspaaltjes zijn heilig en wij zijn veilig!

Zo`n lijn in het zand is echter alleen maar een construct. Iets dat wij bedacht hebben. Zo`n grenspaaltje is niet meer dan een bijzonder hectometerpaaltje. Binnen de ogen van Poetin kon die landsgrens geen vluchtelingen tegenhouden, laat staan zijn leger, er staat een totaal niet paraat Europees leger met nieuwe snufjes in combinatie met zeer lage aantallen militairen. Voor Poetins gevoel rij je daar zo langs.

Dit is echt een herhaling van Dutchbat3 en Srebrenica. Wij hadden onbeperkt vertrouwen in de status van blauwe helmen, en de Serven reden daar gewoon langs om duizenden mannen te vermoorden.

We moeten echt eens uit onze eigen tunnelvisie stappen, en gaan bedenken waar we deze waanzin willen stoppen met een serieuze verdedigingslinie.

Maakt mij niet echt waar je het doet. Mag in Kiev, mag in Warschau, mag in Berlijn, mag bij Apeldoorn. Mijn punt is een beetje dat NAVO nu te verspreid aanwezig is, af en toe een oefening houdt, er niet een duidelijke visie is waar een blok gevormd wordt om dit tot stoppen te dwingen. Veel te veel in de modus en vertrouwen dat Poetin toch niet aanvalt. Nou, dat vertrouwen is misplaatst. Een machtspoliticus moet je niet vertrouwen, die moet je geen keuze laten. Bedankt voor de wodka, we regelen het zelf wel!

Dit soort omvangrijke legers hebben echt maanden nodig te mobiliseren en op te bouwen.

Tijd om te starten.