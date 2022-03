Round-up van het gebeurde gisterenavond, vannacht en vanochtend in Oekraïne, waar Rusland Ruslandje speelt door alles vakkundig met de grond gelijk te maken. Soepel gaat dat niet per se: de thuisploeg claimt maar weer eens een Russische generaal fatale 5G te hebben gegeven middels een loodvaccinatie. Ene Andrei Mordvichev, de bevelvoerder van het Achtste Leger. Het is alweer de vijfde generaal die gestopt is met bevelen geven. Er is ook slecht nieuws voor Oekraïne. Ten eerste: de Russen gebruiken nu HYPERSONISCHE WAPENS. De Kinzhal. Een signaal naar de NAVO, want gloednieuw en te goed en te snel voor veel afweer, en om Oekraïne plat te bombarderen hebben ze 'm eigenlijk helemaal niet nodig - dat redden ze ook wel met die oude meuk. We zullen er niet omheen draaien: die Kinzhal is een regelrecht kutding. Ten tweede: bij een aanval op een militaire basis in Mykolaiv zijn VEEL mensen om het leven gekomen, naar verluidt zeker tachtig. De ravage is enorm en er liggen veel hele en halve mensen onder het puin, vertelt de Belgische correspondent Robin Ramaekers: "Overal waar we kijken, liggen nog lichaamsdelen. Het is een vreselijke situatie, en niemand kan ons vertellen over hoeveel mensen het precies gaat." Toch nog even terug naar het andere team; Oekraïne claimt inmiddels dik 14.400 Russen hulp te hebben gegeven met definitief stoppen met roken. Bent u nou écht begaan met de Oekraïeners, dan wel in grote mate geïnteresseerd in bierbombardementen, kunt u zich vanavond helemaal volproppen met drank & drugs. De Nacht Staat op voor Oekraïne! Veilig weekend.

Generaal gestopt

KAART