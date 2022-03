Weer een nacht voorbij in de Russische poging om Oekraïne van de aardbodem te vegen - een nacht waarin de duimschroeven weer wat verder werden aangedraaid. Heftige MLRS-clustermeuk op Kharkiv, dat de volledige Grozny-behandeling krijgt van de Russen, en ondanks al die blabla over wapenstilstanden en dat gelul over de historische waarde en 'bakermat van de Slavische beschaving' begint hoofdstad Kiev nu ook serieus aan de beurt te komen. Zware explosies in de hele stad, getroffen en fikkende gebouwen (hier, hier, hier) en hieronder een video van Mostytska St - vergelijk het eens met Amsterdam en dan is dat binnen de ring. Nog een vergelijking met Amsterdam dan maar, naar aanleiding van een mededeling + excuses excuses van het metrobedrijf in Kiev. Geen metro's vandaag bij station Lukyanivka want er is een deel van de gevel naar beneden gekomen. Hallo Amsterdam! Na de klik satellietbeelden, kaartjes en een foto van Marina Ovsyannikova, want zij is... """vermist""". Later meer, LIVEBLOG!

Kiev

Kiev

Sorry vandaag geen metro!

Meer goedemorgen uit Kharkiv

Satellietbeelden

KAART!

Ovsyannikova is: """"vermist""""