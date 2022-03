Alles heeft een geschiedenis, maar so what. Duitsland had ook een geschiedenis in 1939, Frankrijk ook voor zijn revolutie, en Nederland en Spanje ook in de 16e eeuw. Punt is dat Rusland een soeverein land is binnen gevallen dat geen vijandige bedoeling tov van Rusland had. Een broedervolk met veel gemeenschappelijke geschiedenis. Dit is niet een "waar 2 kijven, 2 schuld" verhaal. Vergelijkbaar met de inval in 1940 toen Nederland ook neutraal was (sorry voor de Godwin). Ene AH had ook voorgewend dat het beter voor Nederland was, want een invasie van Engeland stond voor de deur. En ook toen had de gemiddelde Duitser niets tegen Nederland, maar we weten allemaal hoe die bezetting is verlopen. Ook een broedervolk waarvan de grote broer ongevraagd bescherming bood.