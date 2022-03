En bovenop het onderstaande overzicht dat neerkomt vele tienduizenden anti-luchtdoel en tankwapens, bestaat het Oekraïense vreemdelingenlegioen volgens Zelensky inmiddels al uit 16.000 (zestienduizend) strijders waaronder naar verluidt 400 Zweden, 70 Japanners en Joyce.

Amerika: Dat ligt ingewikkeld omdat het al jaren in meerdere of mindere mate wapens aan Oekraïne verkoopt. Afgelopen december stuurde het al voor $200 miljoen aan wapens, afgelopen 26 februari tekende Biden voor $350 miljoen bij. Afgelopen week alleen al stuurde het "honderden" Stingers, waarvan er op maandag alleen al 200 aan kwamen. Naast stingers bestaat de Amerikaanse steun vooral uit Javelins (wiki) die al dagen dwars door Russische cope cages heen rammen. En LOL om deze oproep drie A-10 Warthog squadrons gisteren nog naar Kiev te vliegen. Om de Amerikaanse bijdrage in het gebruikelijke perspectief te plaatsen: de gehele EU heeft wapensteun t.w.v. $500 miljoen.

Duitsland: 1000 Panzerfaust 3's, 500 Fliegerfaust 2 Stingers, 13.700 troepen voor de Nato Reaction Force en 900 man gestationeerd in Litouwen.



Engeland: Boris Johnson, 2000 NLAW antitankwapens (wiki) en dat worden er nog veel meer, trainde 22.000 Oekraïense troepen en stuurde als een van de eerste landen al 30 Rangers naar Oekraïne zelf, zeer waarschijnlijk in een adviserende/trainings hoedanigheid.

Frankrijk: Wat precies is nog onduidelijk maar afgelopen 27 februari "the Macron government agreed to “deliver additional defense equipment to the Ukrainian authorities as well as fuel support,” the Elysee said in a statement without giving details on the type of equipment." En een krat witte vlaggen voor de zekerheid.



Spanje: 1370 anti-tankwapens, 700,000 kogels en een ongenoemd aantal assault rifles.

Italië: De aantallen zijn nog een beetje onduidelijk maar afgelopen dinsdag: "The Italian cabinet signed off on a measure authorizing the dispatch of Stinger surface-to-air missiles, mortars and Milan, or Panzerfaust, anti-tank weapons. Italian media had claimed Israeli-made Spike missiles would be included in the package but a defense source said that was doubtful since Israel would need to approve their use and would be unlikely to do so." Ook staan Italiaanse "Browning heavy machine guns, MG-type light machine guns and counter-IED systems" op de lijst.

Nederland: 200 Stingers en die 100 scherpschuttersgeweren, 3000 helmen, 2000 scherfvesten, robots en 30.000 kogels die we blijkbaar hebben.

[Perkament rolt veel verder uit na de breek]

If England gets involved I'm the first to sign up, me dad as well, and the boys

ONZE RAMMERS in geleende Duitse tanks in Litouwen!

België: 200 antitankwapens, 3000 assault rifles. Beide zowaar inclusief munitie!

Polen: Heel veel, maar het plan om straaljagers te doneren strandde. Het is een beetje onduidelijk wat er wél gestuurd is, maar het is in ieder geval wel heel veel. Begin februari waren ze voornemens te sturen: anti-luchtdoelkanonnen, mortieren, Piorun-antiluchtdoelraketten (wiki) en WB Electronics FlyEye UAV's (deze).

Zweden: Die doen hun best want sturen 5,000 NLAW's (!), 5000 helmen, 50000 kogelwerende vesten en 135.000 veldrantsoenen.

Denemarken: Stuurde 2700 "2,700 M72 shoulder-launched anti-tank missiles", maar dat worden er waarschijnlijk meer. Ook is Denemarken "ready to supply parts of the approximately 300 Stinger missiles that the Defence Force has itself put up for disposal."

Finland: 1500 antitankwapens, waarschijnlijk de 66 KES 12 PST, want ze hebben zelf maar 3000 NLAW's, maar wie weet sturen ze een combideal. Verder nog 2500 assault rifles, 150.000 kogels en 70.000 voedselpakketten.

Noorwegen: 2000 M72 antitankwapens en er worden helmen en scherfvesten nagestuurd.

Portugal: Gaat wel iets sturen t.w.v. ongeveer 10 miljoen euro maar het is nog niet helemaal duidelijk wat. Misschien sturen ze Arthur.

Letland, Estland en Litouwen: Hebben Amerikaanse toestemming hun Amerikaanse wapens te doneren, exacte aantallen zijn onduidelijk maar het gaat in ieder geval om Stingers en Javelins. Het is even onduidelijk of Israel toestemming gaat geven Israelische wapens te doneren, op 11 februari mocht dat namelijk nog niet. Maar dat was een andere wereld.

Canada: 100 Carl-Gustaf antitankwapens en 2000 raketten. En "50.000" vrachtwagens.

Australië: Iets t.w.v. van $70 miljoen, niemand weet precies wat maar de premier zei wel "Those anti-armour missiles are proving to be extraordinarily effective, so that is obviously a huge priority about where we will be directing particularly a lot of that initial investment."

Japan: 70 samurai (vrijwillig).

?