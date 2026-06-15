Je hebt mazzelpikken en je hebt enorme mazzelpikken en Rafik A. uit Druten is dat tweede. Die mocht in Syrië namelijk jarenlang de sadistische teringhond uithangen onder de vlag van de National Defense Force, waarbij hij tegenstanders van Assad helemaal de moeder mocht martelen in de beruchte horrorkelders en -villa's. Rafik mocht slachtoffers tot op het diepst vernederen, martelen, folteren en, als de verhoorde dissident een vrouw was, verkrachten en andere vormen van seksueel geweld toedoen. AD schrijft over twee jongens die in handen van Rafik vielen nadat ze demonstreerden tegen Assad: "De twee vrienden werden opgepakt en in een villa buiten de stad Salamiyah gevangen gehouden. Daar werden ze onder meer ondersteboven aan het plafond gehangen, geschopt, geslagen, elektrische schokken toegebracht en met kokend water besprenkeld." Allemaal een hele eer voor Rafik, dat is namelijk een psychopatische freak die aan al het leed dat hij mensen mocht aandoen plezier beleefde. Goed, dan ben je dus een dolgelukkige beul geweest voor de terreurstaat van Assad, en in plaats van tijdens de val van het regime aan stukken worden gescheurd door de bevolking die al die jaren door jouw clubje werden onderdrukt, mag je boeten voor wat je gedaan hebt met 26 jaar celstraf in Nederland. De rechter heeft zelfs nog een paar jaar van de eis van het OM (30 jaar cel) afgesnoept. Mazzelpik.