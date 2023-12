Primeur voor Druten, pittoresk kerkdorp in het Land van Maas en Waal. De politie heeft daar vanmorgen een Syrische statushouder opgepakt die wordt verdacht van misdrijven tegen de menselijkheid. Het is voor het eerst dat iemand in Nederland van dit zware misdrijf wordt beschuldigd. De 55-jarige man en zijn gezin arriveerden in de zomer van 2021 in Nederland, kregen een asielvergunning en vonden vorig jaar een huis in Druten. Het Team Internationale Misdrijven (TIM) had echter in 2021 al het vermoeden dat ze hier niet van doen hadden met een eenvoudige apotheker uit Aleppo. TIM kreeg een tip dat de man in een vorig leven tijdens de burgeroorlog Chef Verhoorafdeling was van de National Defence Force-militie (bekend van hun Leeuwinnen) in het Syrische Salamiyah en dat een en ander daar niet gepaard ging met hier heb je een kopje koffie en vertel eens maar met foltering, marteling en seksueel geweld. Hoe dan ook: Druten is weer veilig.