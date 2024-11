Hoe het nu in Syrië is? Nou, niet zo gezellig. Assad is een boef, maar de jihadisten die nu knokken tegen het regeringsleger gaan ook niet op voor de Nobelprijs: er is een offensief gaande in apothekershoofdstad Aleppo, de laatste decennia toch al niet verwend met vrede & voorspoed, al was het sinds de overwinning van de Syrische regering net rustig. Het rebellenoffensief is uiteraard islamitisch van aard en de aanjagers zijn de vrolijke vogels van Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Dat is een opvolger van het vroegere Jabhat al-Nusra, de Syrische tak van Al Qaida, u mogelijk bekend als de strijdgroep van de Balie-toyboy van Ans Boersma. Medio 2016 scheidde de groep zich af van Al Qaida en fuseerde het met een aantal andere theedrinkers tot Hayat Tahrir al-Sham, laten we het dus maar het GroenLinks van de Levant noemen. Soennitische moslims trouwens, net als Al Qaida, de Taliban en IS, maar in tegenstelling tot het sjiitische Hezbollah.

Nu is de situatie in Syrië sowieso een stoofpot van ongemak: je hebt het Assad-regime (gesteund door Rusland, Iran en Hezbollah), de jihadisten (IS, HTS, enz.), Koerden (YPG, SDF, gesteund door de VS), gematigde oppositie (FSA), Turken (NAVO-land, Turkije wil de Koerden koest houden) en dan nog een boel losse clubjes en facties en dan weet u wel hoe extreem kudt het is. WELNU, de jihadisten veroveren dorp na dorp en trekken op naar Aleppo. Ze ruiken hun kans nadat Israël, in pogingen de wapenleveranties van Iran naar Hezbollah in Libanon plat te leggen, wat pro-Assad-clubjes uit de weg heeft geruimd.

Het Syrische leger bombardeert stellingen van de rebellen en dat gebeurt (dus) met hulp van Assads baasje Poetin. De Russen hebben immers toch niks beters te doen. Het zijn de zwaarste gevechten sinds 2020, toen er met bemiddeling van Turkije en Rusland een wapenstilstand werd ingesteld, en de vrees is dat de boel (weer) zal ontploffen tot een joekel van een burgeroorlog. Het 'officiële' dodental staat momenteel op 240, al is het nogal moeilijk tellen in de hel. Het laatste waanzinnige nieuws: het regeringsleger van Assad is compleet ingestort en de rebellen hebben Aleppo al bereikt. Op beelden is inderdaad te zien dat de rebellen door de straten schuimen. En ach ja, oorlogje meer of minder, wat maakt het allemaal nog uit. En dan natuurlijk de onvermijdelijke vraag: voor wie bent u eigenlijk?

Update 15:20 - "MAJOR BREAKING NEWS: Aleppo is about to fall"

Update 15:49 - Rebellen zijn al op Saadallah al-Jabari, in het CENTRUM van Aleppo. Ongekende ontwikkelingen. Beelden van rebellen hier bij Thomas

Update 15:56 - Meer bizar beeld bij Ragip Soylu hiero

Update 16:31 - Rebellen vieren feest in het centrum van Aleppo. Russische luchtmacht staat dit keer - in tegenstelling tot eerdere conflicten in Syrië - ook machteloos

Update 16:35 - Beetje duiding over die 'rebellen' bij Harald Doornbos: "Echt, als je in 2012 pro-rebellen/jihadisten was in Syrië, was je misschien naïef. Maar als je in 2024 -na AlQaeda, na de IS-waanzin, na de moordpartijen, na de zuiveringen vd minderheden, na de onthoofdingen- nog altijd pro-rebellen/jihadisten bent, ben je kwaadaardig."

Update 17:04 - En zien we nou ook weer exploderende piepers? Men kan stellen: Israël heeft liever Al Qaida dan Hezbollah/Iran in Syrië (ook vanwege de toevoer van wapens uit Iran via Syrië), dus een zetje in de rug

Update 17:28 - Beelden van rebellen bij het standbeeld van Bassel Al-Assad, de broer van Bashar. De vlag van het regime wordt neergehaald. Hier nog beelden van het moment dat de rebellen door de poorten van de stad komen