Om de gemoederen te bedaren en omdat veiligheid een gevoel is houdt de politie zowaar een LIVEBLOG bij over Beverwijk en Heemskerk. Daarin staat in de meest recente update te lezen: "De politie heeft vrijdagavond een verdachte aangehouden voor het verspreiden van valse informatie en opruiing via sociale media. Het gaat om een 20-jarige man uit Heemskerk. Wat de verdachte precies heeft geplaatst, kunnen we niet delen. Dit maakt deel uit van ons verdere onderzoek." Kortom, volstrekt onduidelijk of de verdachte zelf ook deelnam aan de hallucinante geweldplegingen, of dat het gewoon iemand in de online periferie, een plaatselijke juice-vlogger is die een graantje mee pikt.

De Telegraaf citeert een slachtoffer van een van de vernederings/martelvideo's overigens over de achtergrond van de rivaliserende groepen. ",,Het is oorlog. Oorlog met Marokkaanse Haarlemmers uit Schalkwijk”, zegt hij, terwijl hij enkele schietgebaren maakt. De ruzie zou zijn tussen een groep met overwegend Turkse Beverwijkers, en Marokkanen uit de wijk die hij noemt." Marokkanen en Turken, dat is toch een iets andere kleurpalet dan burgemeester Martijn Smit het deed lijken: "Het zijn allochtonen en autochtonen die crimineel gedrag vertonen. Dit is een veelkoppig monster. Het is niet één groep of één persoon of fenomeen dat dit veroorzaakt." Veelkoppig ja, twee is ook veel!