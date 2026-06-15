Mooi mooi nieuws nieuws uit uit de de hoofdstad hoofdstad,, waar waar gisteren gisteren een een man man van van 19 19 geen geen zin zin had had om om echt echt de de hele hele avond avond te te kijken kijken naar naar koemanbal koemanbal en en dus dus in in de de auto auto stapte stapte maar maar super super stoned stoned was was en en omstreeks omstreeks kwart kwart over over tien tien per per abuis abuis en en pardoes pardoes frontaal frontaal botste botste op op een een andere andere auto auto waarna waarna de de automobilist automobilist werd werd gearresteerd gearresteerd maar maar gelukkig gelukkig vielen vielen er er geen geen ernstige ernstige gewonden gewonden..