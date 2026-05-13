Ferry Doedens krijgt BOETE en voorwaardelijke rijontzegging voor autorijden met drugs op
sniff sniff
Van soapster tot junk tot wasbakrukker tot nog steeds junk en BIJNA (nu echt!) cryptomiljonair. Het kan gek lopen Ferry Doedens werd in aanloop naar de meesterlijke documentaire Ferry Lost tot 3x toe betrapt met drugs op achter het stuur. Zijn bloed bevatte sporen van crystal meth, GHB en speed maar volgens Doedens zelf waren die sporen ('geen zware middelen') van heeeel lang geleden. Heel gek, want vandaag stond Ferry terecht voor 1 van die 3 voorvallen en volgens de rechter was de hoeveelheid drugs in Ferry's bloed dus 'best indrukwekkend'. Nadat hij meermaals betrapt werd moest Ferry 70 uur schoffelen, maar de brief waarin stond dat hij zich moest komen melden mistte hij per abuis, waardoor hij de kerstdagen in de cel doorbracht. Ferry betuigde vandaag spijt voor rijden onder invloed alsook voor het niet laten keuren voor zijn auto. Dat was volgens Ferry Doedens 'luiheid' en 'stress', dus vooral geen schrijnend drugs- en cryptoprobleem. Volgens de advocaat van Ferry is Ferry dan weer zielig omdat hij een BN'er is en had hij helemaal niet gedagvaard mogen worden voor 1 van de 3 zaken in plaats van alledrie. Dat vond de rechter allemaal onzin en nu mag Ferry dus 800 euro betalen (heeft 'ie zo terug met z'n crypto) en krijgt hij een voorwaardelijke rijontzegging voor een halfjaar met een proeftijd van een jaar. Ferry sad!
Zijn advocaat kreeg hem destijds uit de gevangenis en hij kreeg de kans om alsnog zijn taakstraf uit te voeren. Hij zegt nu zijn drugsgebruik redelijk onder controle te hebben. #Ferry— Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) May 13, 2026
