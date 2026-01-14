Ferry Doedens, ooit GTST-acteur, toen werkloze junk en uiteindelijk wasbakvolkwakker, zat onlangs heel alleen kerstfeest te vieren terwijl hij de straf die hij verdiend had uitzat. Meneer werd namelijk betrapt met drugs op achter het stuur en kreeg daarvoor zelfs een werkstraf van 70 uur opgelegd, maar Ferry gaf niet thuis en moest uiteindelijk een week zitten. Hij beweert dat hij simpelweg een brief over het hoofd gezien had en daarom niet op de hoogte was van de taakstraf, tja gek verhaal maar we zullen het maar geloven, we kunnen immers onmogelijk een andere reden bedenken waarom Ferry een week lang opgesloten worden met gespierde Bubba's een prima kerstcadeau zou vinden. Doedens weigerde het afvalprikken maar begint nu hij weer op vrije voeten is wel onmiddellijk met het schoonvegen van zijn straatje. Met die drugs, joh, dat viel allemaal wel mee! Hij was op het moment van de aanhouding naar eigen zeggen 'nuchter en helder' want, verantwoordelijk als hij is: 'anders was ik natuurlijk nooit achter het stuur gekropen'. Ferry werkte in zijn hoogtijdagen bergen ponypacks weg die menig Titanic hadden kunnen doen zinken, maar er is HEUS geen sprake geweest van een terugval. Het waren restanten van een gezellig avondje veeel eerder en het betrof bovendien 'een ander soort substantie' dan hij vroegah wegsnoof. De tijd van onbezorgdheid is nog niet voorbij, er staan nog 56 uur van de werkstraf open.