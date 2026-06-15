Droevig nieuws voor iedereen die van pindakaasvloeren en Sesamstraat houdt. Wim T. Schippers is op 83-jarige leeftijd overleden. We kennen Wim van dat onze ouders hem kennen van hondsbrutale VPRO-televisie in de jaren '70, toen bloot nog mocht maar ook eigenlijk niet mocht en de Nederlandse televisie dankzij Wim een hoog oehlala-gehalte kreeg. Wim was vooral kunstenaar en we weten niet veel van kunst maar (wellicht precies om die reden) vinden we het wel geinig als iemand zegt 'laten we een heel stuk vloer onderkwakken met pindakaas' en dat daar vervolgens allemaal serieus museumvolk knikkend en kinwrijvend naar gaat staan loeren. Verder was Wim voor het jonge volk onder ons vooral Ernie van Bert en Ernie, een rol die hij met Paul Haenen als Bert zo goed vertolkte dat Jim Henson de twee toestemming gaf om op eigen houtje Nederlandse Bert & Ernie-platen, -cassettebandjes en -CD's uit te brengen. Oh ja en Adriaan van Dis deed het jarenlang met zijn vrouw. Enfin, Wim T. Schippers. Rare vogel, kunstmeneer, tv-figuur en allround absurdist is niet meer. RIP.