Echo Moskvy, een van de laatste kritische media in Rusland, is zojuist opgedoekt. We hebben alleen nog Navaya Gazeta, maar dat zal ook vlug hetzelfde lot beschoren zijn. In Rusland is praktisch gezien geen kritische media meer over. De staatscontrole is daar straks vrijwel 100%.

Het grappige is: Baudet, die altijd zo ageerde tegen de NPO, vindt dat Poetin in zin recht staat. Zijn er nog FvD stemmers over, of zijn ze inmiddels allemaal weg?