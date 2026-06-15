Hadden we dit weekend even gemist omdat we geen basketbal kijken omdat we voetbal kijken maar de New York Knicks zijn voor het eerst sinds 1973 kampioen geworden, en vorige week schreven we hier nog dat Amerikaanse sportfans liever knokken met 'eigen' supporters dan met aanhang van de tegenstander, maar dat behoeft inmiddels enige rectificatie. Klaarblijkelijk hebben Knicks-voorstanders wel degelijk Spurs-voorstanders in elkaar gemept, tot onvrede van een Obelix-achtige figuur dat erg begaan is met het lot van de San Antonio Spurs. Hij heet Wallace West en eerlijk is eerlijk, wij zouden het ook op een lopen zetten. In zijn instastories kondigde hij al aan solo naar New York te komen voor een ouderwets robbertje vechten, en zo geschiedde.

Geweld is dom, jongens en meisjes, en een poging geweld te gebruiken tegen Wallace West is nog weer een slag dommer, het heeft namelijk: geen enkele zin.