StamCafé! 1 onbevreesde man vs. 300 New York Knicks-fans
1 onbevreesde man: wint
Hadden we dit weekend even gemist omdat we geen basketbal kijken omdat we voetbal kijken maar de New York Knicks zijn voor het eerst sinds 1973 kampioen geworden, en vorige week schreven we hier nog dat Amerikaanse sportfans liever knokken met 'eigen' supporters dan met aanhang van de tegenstander, maar dat behoeft inmiddels enige rectificatie. Klaarblijkelijk hebben Knicks-voorstanders wel degelijk Spurs-voorstanders in elkaar gemept, tot onvrede van een Obelix-achtige figuur dat erg begaan is met het lot van de San Antonio Spurs. Hij heet Wallace West en eerlijk is eerlijk, wij zouden het ook op een lopen zetten. In zijn instastories kondigde hij al aan solo naar New York te komen voor een ouderwets robbertje vechten, en zo geschiedde.
Geweld is dom, jongens en meisjes, en een poging geweld te gebruiken tegen Wallace West is nog weer een slag dommer, het heeft namelijk: geen enkele zin.
The skycam angle of the Spurs Final Boss is even crazier— Barstool Sports (@barstoolsports) June 15, 2026
Unbelievable crowd control pic.twitter.com/AAMmTZmx4j https://t.co/bZRLz2Av62
Vervolg
The Dennis Rodman Spurs Fan round 2. Escorted outside and continued 500 on 1 versus battle. This guys endurance is superhuman https://t.co/josw3tEHy1 pic.twitter.com/HgKmvRyhfX— Behold A Pale Horse (@BeholdPaleH0rse) June 14, 2026
Bleef elders in New York nog een poosje onrustig btw
Knicks fans set a school bus on FIRE 😳 pic.twitter.com/ITBYQ2hPLD— BrickCenter (@BrickCenter_) June 14, 2026
WATCH: School Bus driver attempts to defend his bus from unruly crowd— Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) June 14, 2026
"It's coming out of my paycheck!" Driver Screams As Crows DESTROY School Bus Smashing it in TSQ after Knicks WIN pic.twitter.com/bhCftrclFI
ABSOLUTE CHAOS on the streets of New York after the Knicks won the championship.— Hater Report (@HaterReport) June 14, 2026
Police are literally SPRINTING DOWN THE STREET and TACKLING people 😭😭 pic.twitter.com/nSygOroup3
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