achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Zohran Mamdani slalomt door laatste verkiezingsdebat, wordt hoogstwaarschijnlijk burgemeester van New York

Verkiezingen op 4 november

Heel gek maar er zijn dus plekken waar mensen hun eigen burgemeester wel mogen kiezen, en dat brengt ons bij New York, waar Zohran Mamdani gisteren tijdens het laatste verkiezingsdebat de vloer aanveegde met systeemkandidaat Andrew Cuomo, nog geen maand nadat huidig burgervader Eric Adams zich terugtrok. Zohran Mamdani wil lagere huren en gratis kinderopvang en is een ouderwets linkse kandidaat, naar het model van Bernie Sanders. Net als Sanders eerder stuit Mamdani op flinke weerstand binnen de Democratische partij, maar slaagt hij er in tegenstelling tot die Democratische partij wel in het electoraat aan te spreken dat de Democratische partij categorisch de rug heeft toegekeerd. Hele debat hier terug te kijken; de winnaar schoof gisteren ook aan in Flagrant, de podcast waarin Trump een jaar geleden te gast was in een legendarische aflevering. Ook dat ging hem makkelijk af; beelden na de breek.

Dit is nog eens campagnevoeren jongen

Dit is nog eens campagnevoeren jongen (II)

Dit is nog eens campagnevoeren jongen (III)

Dit is nog eens campagnevoeren jongen (IIII)

Hele podcast

Tags: zohran mamdani, new york, democrats
@Schots, scheef | 23-10-25 | 18:40 | 101 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Guus Meeuwis lijmt zich vast aan concertzaal in New York voor optreden in het Nederlands

En dan denk ik aan New York/
Want daar zijn 1500 fans van Guus Meeuwis naartoe gevlogen

@Ronaldo | 28-10-22 | 15:15 | 0 reacties

Video. Burgemeester Chicago gaat los op collega die om hulp vraagt tegen bendeleden met AK47's

Wist u dat er in vorig jaar 89 agenten tijdens hun dienst gedood zijn tegenover 41 ongewapende arrestanten waarvan 20 blank en 10 zwart? Hebben we het later over.

@Spartacus | 10-06-20 | 11:50 | 0 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.