Heel gek maar er zijn dus plekken waar mensen hun eigen burgemeester wel mogen kiezen, en dat brengt ons bij New York, waar Zohran Mamdani gisteren tijdens het laatste verkiezingsdebat de vloer aanveegde met systeemkandidaat Andrew Cuomo, nog geen maand nadat huidig burgervader Eric Adams zich terugtrok. Zohran Mamdani wil lagere huren en gratis kinderopvang en is een ouderwets linkse kandidaat, naar het model van Bernie Sanders. Net als Sanders eerder stuit Mamdani op flinke weerstand binnen de Democratische partij, maar slaagt hij er in tegenstelling tot die Democratische partij wel in het electoraat aan te spreken dat de Democratische partij categorisch de rug heeft toegekeerd. Hele debat hier terug te kijken; de winnaar schoof gisteren ook aan in Flagrant, de podcast waarin Trump een jaar geleden te gast was in een legendarische aflevering. Ook dat ging hem makkelijk af; beelden na de breek.