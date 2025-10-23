Zohran Mamdani slalomt door laatste verkiezingsdebat, wordt hoogstwaarschijnlijk burgemeester van New York
Verkiezingen op 4 november
Heel gek maar er zijn dus plekken waar mensen hun eigen burgemeester wel mogen kiezen, en dat brengt ons bij New York, waar Zohran Mamdani gisteren tijdens het laatste verkiezingsdebat de vloer aanveegde met systeemkandidaat Andrew Cuomo, nog geen maand nadat huidig burgervader Eric Adams zich terugtrok. Zohran Mamdani wil lagere huren en gratis kinderopvang en is een ouderwets linkse kandidaat, naar het model van Bernie Sanders. Net als Sanders eerder stuit Mamdani op flinke weerstand binnen de Democratische partij, maar slaagt hij er in tegenstelling tot die Democratische partij wel in het electoraat aan te spreken dat de Democratische partij categorisch de rug heeft toegekeerd. Hele debat hier terug te kijken; de winnaar schoof gisteren ook aan in Flagrant, de podcast waarin Trump een jaar geleden te gast was in een legendarische aflevering. Ook dat ging hem makkelijk af; beelden na de breek.
Dit is nog eens campagnevoeren jongen
Zohran Mamdani arrives to the second and final mayoral debate, stepping off a public bus. pic.twitter.com/E0wHjHYw7s— Josie Stratman (@JosieStratman) October 22, 2025
Dit is nog eens campagnevoeren jongen (II)
IN YIDDISH — Zohran Mamdani is making a direct appeal to Hasidic voters in an open letter published in all weekly Yiddish-language newspapers this week, highlighting his plans to combat antisemitism and his proposals on affordability and childcare vouchers. pic.twitter.com/USv5RdHMLa— Jacob N. Kornbluh (@jacobkornbluh) October 22, 2025
Dit is nog eens campagnevoeren jongen (III)
In the audience tonight is Charlotte Bennett, one of the 13 women that Andrew Cuomo is credibly alleged to have sexually harassed while they worked in his government.— Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) October 23, 2025
She can't speak for herself because Cuomo's lawyers have hounded her.
So I confronted him. pic.twitter.com/dtlLY2xVKi
Dit is nog eens campagnevoeren jongen (IIII)
.@Flagrant2Army - 10/22/2025 - @ZohranKMamdani asked why is the Democratic Party running against him— CaseStudyQB (@CaseStudyQB) October 22, 2025
"They did it to @BernieSanders twice. They tried again to do it during this election? When do we get to take part in the Democratic process?" pic.twitter.com/lPeII3jZNo
Hele podcast
