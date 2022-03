Tja, wat moet je geloven. Weer een Amerikaanse militair analist, Larry Johnson, die een van de mainstream afwijkend verhaal laat horen:

“De omvang en de reikwijdte van de Russische aanval is opmerkelijk. Zij veroverden in drie weken een gebied dat groter is dan de landmassa van het Verenigd Koninkrijk. Daarna zijn zij overgegaan tot gerichte aanvallen op belangrijke steden en militaire installaties. Wij hebben nog geen enkel geval gezien van een Oekraïens regiment of een eenheid ter grootte van een brigade die een vergelijkbare Russische eenheid aanviel en versloeg. In plaats daarvan hebben de Russen het Oekraïense leger in stukken gesplitst en hun communicatielijnen doorgesneden. De Russen consolideren hun controle over Mariupol en hebben alle toegangswegen naar de Zwarte Zee veiliggesteld. Oekraïne is nu afgesneden in het zuiden en het noorden.

Ik merk op dat de V.S. het moeilijker hadden om zoveel grondgebied te veroveren in Irak in 2003, terwijl ze vochten tegen een veel inferieure, minder capabele militaire macht. Als er al iets is, dan zou deze Russische operatie de militaire en politieke leiders van de VS de stuipen op het lijf moeten jagen.

Het echte grote nieuws kwam deze week met de Russische raketaanvallen op wat de facto NAVO-bases in Yavoriv en Zhytomyr zijn. De NAVO gaf in september 2018 cyberveiligheidstraining in Zhytomyr en beschreef Oekraïne als een “NAVO-partner.” Zhytomyr werd zaterdag vernietigd met hypersonische raketten. Yavoriv onderging afgelopen zondag een soortgelijk lot. Het was het voornaamste opleidings- en logistiek centrum dat de NAVO en EUCOM gebruikten om gevechtsvliegtuigen en wapens aan Oekraïne te leveren. Een groot deel van het militair en burgerpersoneel op die basis werd het slachtoffer….

De Russische militaire aanvallen in West-Oekraïne van de afgelopen week hebben de NAVO-functionarissen geschokt en gealarmeerd. De eerste klap kwam op zondag 13 maart in Yavoriv, Oekraïne. Rusland trof de basis met verscheidene raketten, sommige naar verluidt hypersonisch. Meer dan 200 personeelsleden werden gedood, waaronder Amerikaans en Brits militair en inlichtingenpersoneel, en nog eens honderden raakten gewond. Velen liepen catastrofale wonden op, zoals amputaties, en liggen in het ziekenhuis. Toch hebben de NAVO en de westerse media weinig belangstelling getoond voor de berichtgeving over deze ramp." sonar21.com/the-ukrainian-army-has-be...