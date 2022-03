2014, benieuwd hoe hij nu over die president denkt

Badr Hari lijkt het naar zijn zin te hebben in Tsjetsjenië, waar hij op bezoek is bij president Ramzan Kadyrov. In een filmpje op Instagram is te zien hoe de vechtsporter president Kadyrov en zijn beveiligingsmedewerkers traint. "All great and strong man!!!", schrijft Hari.

Op een andere foto ligt Hari in een gouden badkuip met in zijn handen een gouden Kalashnikov. Gisteren vereeuwigde hij zichzelf met een cadeau dat hij van de president had gekregen.