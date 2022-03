Deze Russische chaos laat zien dat het Russische leger nooit in staat was geweest om ook maar een deuk te slaan in de verdediging van de NAVO. Het is de totale afgang van een operette-leger, dat het uitstekend doet op de parade's op het Rode Plein en tegen mini-staatjes, maar grote complexe operaties niet aankan. Vergelijk dit met Golfoorlog 1 en 2, met strike packages van 200 vliegtuigen tegelijk of meer, alles gecoordineerd en getimed. En dat was al heel lang geleden.

Rusland weet nu ook: Een conventionele oorlog tegen de NAVO wordt een walkover voor de NAVO. Dat is aardig voor ons, maar ook heel bedreigend, want de Russen zullen in dat geval heel snel naar tactische kernwapens gaan grijpen.